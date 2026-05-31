Freundlicher Handel in Europa: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50

Euro STOXX 50 im Blick

Beim Euro STOXX 50 lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 6.055,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,063 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent stärker bei 6.053,88 Punkten in den Handel, nach 6.050,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.060,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.045,40 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.881,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.138,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.366,59 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,51 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,03 Prozent auf 82,76 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 158,26 EUR), Eni (+ 1,69 Prozent auf 22,82 EUR), Siemens Energy (+ 1,18 Prozent auf 165,16 EUR) und Enel (+ 0,72 Prozent auf 9,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-1,78 Prozent auf 35,88 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,98 Prozent auf 5,76 EUR), Airbus SE (-0,97 Prozent auf 177,88 EUR), Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 27,66 EUR) und Deutsche Börse (-0,65 Prozent auf 246,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 274.312 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net