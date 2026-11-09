Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen

SDAX-Kursentwicklung

09.11.26 12:25 Uhr

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA 0,82 Prozent höher bei 17.989,57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,361 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,030 Prozent höher bei 17.848,99 Punkten, nach 17.843,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17.993,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17.800,17 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.098,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 18.659,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 15.779,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,65 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell OHB SE (+ 6,17 Prozent auf 203,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,92 Prozent auf 70,35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,68 Prozent auf 73,85 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 3,21 Prozent auf 20,25 EUR) und Befesa (+ 2,96 Prozent auf 38,25 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SCHOTT Pharma (-4,37 Prozent auf 20,80 EUR), Deutsche Euroshop (-3,16 Prozent auf 15,96 EUR), TeamViewer (-2,26 Prozent auf 4,94 EUR), Douglas (-1,98 Prozent auf 7,92 EUR) und PNE (-1,36 Prozent auf 5,09 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 467.020 Aktien gehandelt. Mit 5,171 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net