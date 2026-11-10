Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX nachmittags steigen

Index-Performance

10.11.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag steht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,08 Prozent im Plus bei 26.446,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26.427,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.641,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25.175,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 26.340,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.086,00 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Henkel vz (+ 4,04 Prozent auf 87,08 EUR), Daimler Truck (+ 3,04 Prozent auf 43,04 EUR), Hannover Rück (+ 2,70 Prozent auf 296,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 33,33 EUR) und Rheinmetall (+ 2,64 Prozent auf 867,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 120,34 EUR), Symrise (-0,81 Prozent auf 93,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,80 Prozent auf 69,64 EUR), RWE (-0,72 Prozent auf 58,18 EUR) und HOCHTIEF (-0,55 Prozent auf 359,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.321.897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net