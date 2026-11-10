DAX 26.462 +0,7%ESt50 6.361 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.183 -0,3%Bitcoin 66.636 -0,6%Euro 1,1179 -0,4%Öl 90,9 -1,8%Gold 4.048 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX nachmittags steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX nachmittags steigen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43.04 EUR 1.35 EUR 3.24 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Bank AG
33.28 EUR 0.78 EUR 2.42 %
Charts | News | Analysen
Hannover Rück
295.40 EUR 5.60 EUR 1.93 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
86.80 EUR 3.14 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
359.20 EUR 1.60 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
49.84 EUR 0.27 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
864.20 EUR 18.60 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen
RWE AG St.
58.26 EUR -0.44 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
210.50 EUR -1.30 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
120.84 EUR -4.00 EUR -3.20 %
Charts | News | Analysen
Symrise AG
93.54 EUR -0.84 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.30 EUR -1.24 EUR -1.76 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
17.28 EUR -0.12 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
26,443.00 EUR 19.00 EUR 0.07 %
News | Analysen

Am Dienstag steht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,08 Prozent im Plus bei 26.446,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26.427,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.641,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25.175,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 26.340,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.086,00 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Henkel vz (+ 4,04 Prozent auf 87,08 EUR), Daimler Truck (+ 3,04 Prozent auf 43,04 EUR), Hannover Rück (+ 2,70 Prozent auf 296,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 33,33 EUR) und Rheinmetall (+ 2,64 Prozent auf 867,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 120,34 EUR), Symrise (-0,81 Prozent auf 93,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,80 Prozent auf 69,64 EUR), RWE (-0,72 Prozent auf 58,18 EUR) und HOCHTIEF (-0,55 Prozent auf 359,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.321.897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:46 Infineon Neutral UBS AG
10:06 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.