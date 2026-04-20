Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag

MDAX-Entwicklung

Der MDAX notiert am Mittag im Plus.

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,72 Prozent auf 31.732,45 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 378,703 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,463 Prozent auf 31.651,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31.505,32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31.650,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 31.800,99 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der MDAX bei 27.796,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.945,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der MDAX einen Stand von 27.148,42 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,43 Prozent nach oben. Bei 32.383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,99 Prozent auf 52,70 EUR), AIXTRON SE (+ 4,28 Prozent auf 45,27 EUR), Sartorius vz (+ 3,01 Prozent auf 246,30 EUR), Schaeffler (+ 2,73 Prozent auf 8,67 EUR) und Salzgitter (+ 2,10 Prozent auf 50,60 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,02 Prozent auf 87,20 EUR), LANXESS (-1,42 Prozent auf 18,00 EUR), flatexDEGIRO (-1,35 Prozent auf 38,00 EUR), HENSOLDT (-1,14 Prozent auf 81,42 EUR) und Fraport (-0,53 Prozent auf 74,75 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.194.868 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,230 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net