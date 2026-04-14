Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich

Index im Fokus

Kaum verändert zeigte sich der DAX heute.

Schlussendlich ging der DAX nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 24.087,42 Punkten aus dem Handel. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,018 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,070 Prozent stärker bei 24.060,97 Punkten, nach 24.044,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23.996,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.127,01 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der DAX bei 23.447,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, stand der DAX noch bei 25.352,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, erreichte der DAX einen Stand von 21.253,70 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,84 Prozent zurück. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 2,33 Prozent auf 57,96 EUR), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 146,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,92 Prozent auf 1.515,20 EUR), Zalando (+ 1,80 Prozent auf 22,57 EUR) und Scout24 (+ 1,67 Prozent auf 67,10 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,42 Prozent auf 38,69 EUR), Fresenius SE (-1,83 Prozent auf 44,03 EUR), BASF (-1,54 Prozent auf 52,90 EUR), Continental (-1,54 Prozent auf 63,94 EUR) und Heidelberg Materials (-1,37 Prozent auf 187,85 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.457.496 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 174,330 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net