DAX25.043 +0,1%Est506.318 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 +0,8%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.068 +0,3%Euro1,1463 ±0,0%Öl79,63 +0,5%Gold4.152 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX volatil - über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, VW, D-Wave, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
HORNBACH-Aktie höher: Baumarktkonzern steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn HORNBACH-Aktie höher: Baumarktkonzern steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn
Großer Verfallstag: DAX wechselhaft - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft Großer Verfallstag: DAX wechselhaft - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags auf grünem Terrain

19.06.26 15:57 Uhr
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags auf grünem Terrain | finanzen.net

Der DAX bewegt sich am Freitagnachmittag kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
173,90 EUR -2,85 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
71,82 EUR -0,70 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
60,82 EUR 0,92 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,46 EUR -0,51 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,04 EUR -0,15 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45,37 EUR 0,63 EUR 1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,42 EUR 0,34 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.196,00 EUR 21,40 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
54,78 EUR 0,26 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
276,30 EUR -0,85 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
80,58 EUR -3,68 EUR -4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.043,8 PKT 17,0 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 25.029,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,194 Prozent auf 25.075,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25.026,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.173,02 Punkte, das Tagestief hingegen 24.951,54 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,156 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.400,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22.839,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der DAX auf 23.057,38 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,00 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit BMW (+ 1,67 Prozent auf 60,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,43 Prozent auf 45,24 EUR), Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1.193,40 EUR), RWE (+ 1,21 Prozent auf 55,24 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,13 Prozent auf 30,56 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,42 Prozent auf 80,38 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 174,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,82 Prozent auf 26,42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,38 Prozent auf 40,69 EUR) und Beiersdorf (-1,10 Prozent auf 71,92 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 11.006.269 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 208,174 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
06.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.05.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen