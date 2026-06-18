Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX nachmittags auf grünem Terrain

Index-Performance im Fokus

Der DAX bewegt sich am Freitagnachmittag kaum.

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 25.029,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,194 Prozent auf 25.075,33 Punkte an der Kurstafel, nach 25.026,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.173,02 Punkte, das Tagestief hingegen 24.951,54 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,156 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.400,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22.839,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der DAX auf 23.057,38 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,00 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit BMW (+ 1,67 Prozent auf 60,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,43 Prozent auf 45,24 EUR), Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1.193,40 EUR), RWE (+ 1,21 Prozent auf 55,24 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,13 Prozent auf 30,56 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,42 Prozent auf 80,38 EUR), adidas (-2,11 Prozent auf 174,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,82 Prozent auf 26,42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,38 Prozent auf 40,69 EUR) und Beiersdorf (-1,10 Prozent auf 71,92 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 11.006.269 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 208,174 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net