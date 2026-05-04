DAX24.088 +0,4%Est505.803 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,35 -0,2%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.367 +1,6%Euro1,1692 ±0,0%Öl113,6 -0,4%Gold4.555 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Börse in Hongkong tiefer - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
Aktie kaum verändert: NORMA Group schreibt im 1. Quartal 2026 wieder schwarze Zahlen Aktie kaum verändert: NORMA Group schreibt im 1. Quartal 2026 wieder schwarze Zahlen
Fraport-Aktie verliert: Wachstum im Q1 - Verlust unter dem Strich gestiegen Fraport-Aktie verliert: Wachstum im Q1 - Verlust unter dem Strich gestiegen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX startet im Plus

05.05.26 09:27 Uhr
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX startet im Plus | finanzen.net

Beim DAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
141,80 EUR -0,40 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
35,07 EUR 1,05 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
42,18 EUR 0,05 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
260,00 EUR -2,80 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27,31 EUR 0,21 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,30 EUR -0,53 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
36,78 EUR -2,09 EUR -5,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
57,77 EUR 0,96 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47,93 EUR -0,06 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
30,78 EUR -0,10 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.409,80 EUR 30,20 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
70,45 EUR 0,30 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
251,80 EUR 2,95 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
177,72 EUR 0,34 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
84,06 EUR -0,12 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.091,2 PKT 100,0 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 24.057,50 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,033 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,097 Prozent höher bei 24.014,65 Punkten, nach 23.991,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 24.057,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.988,92 Punkten erreichte.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der DAX bei 23.168,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.491,06 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 05.05.2025, mit 23.344,54 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,96 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 71,35 EUR), Rheinmetall (+ 1,44 Prozent auf 1.408,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,12 Prozent auf 178,78 EUR), Commerzbank (+ 1,00 Prozent auf 34,36 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,89 Prozent auf 27,25 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,63 Prozent auf 36,68 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,24 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 259,60 EUR), Daimler Truck (-0,57 Prozent auf 41,92 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,53 Prozent auf 47,67 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 310.861 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:06Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
29.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:06Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Rheinmetall OverweightBarclays Capital
29.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen