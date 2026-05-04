Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX startet im Plus

DAX aktuell

Beim DAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Um 09:11 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 24.057,50 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,033 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,097 Prozent höher bei 24.014,65 Punkten, nach 23.991,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 24.057,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.988,92 Punkten erreichte.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der DAX bei 23.168,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24.491,06 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 05.05.2025, mit 23.344,54 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,96 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 71,35 EUR), Rheinmetall (+ 1,44 Prozent auf 1.408,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,12 Prozent auf 178,78 EUR), Commerzbank (+ 1,00 Prozent auf 34,36 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,89 Prozent auf 27,25 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,63 Prozent auf 36,68 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,24 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 259,60 EUR), Daimler Truck (-0,57 Prozent auf 41,92 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,53 Prozent auf 47,67 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 310.861 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net