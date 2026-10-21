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XETRA-Handel im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt mittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt mittags

So bewegt sich der DAX am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
161.75 EUR -0.90 EUR -0.55 %
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Bayer
44.02 EUR 0.23 EUR 0.53 %
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BMW AG
57.38 EUR -0.42 EUR -0.73 %
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Continental AG
67.86 EUR -0.44 EUR -0.64 %
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Deutsche Telekom AG
25.60 EUR -0.13 EUR -0.51 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.69 EUR 0.89 EUR 2.35 %
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Infineon AG
53.59 EUR 1.20 EUR 2.29 %
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QIAGEN N.V.
43.18 EUR -0.38 EUR -0.88 %
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Rheinmetall AG
1,046.80 EUR -9.00 EUR -0.85 %
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SAP SE
204.65 EUR 1.85 EUR 0.91 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.00 EUR -1.02 EUR -1.46 %
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Vonovia SE
16.80 EUR 0.22 EUR 1.30 %
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Indizes
DAX 40
25,466.81 EUR 162.39 EUR 0.64 %
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Um 12:08 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 25.426,84 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,107 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,034 Prozent auf 25.295,76 Punkte an der Kurstafel, nach 25.304,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25.249,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.471,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,446 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der DAX bei 25.575,01 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 21.07.2026, mit 25.011,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24.330,03 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,62 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell adidas (+ 2,28 Prozent auf 161,70 EUR), Infineon (+ 1,67 Prozent auf 52,91 EUR), Bayer (+ 1,54 Prozent auf 44,15 EUR), SAP SE (+ 1,36 Prozent auf 204,30 EUR) und QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 43,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,82 Prozent auf 38,74 EUR), Continental (-1,51 Prozent auf 67,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,21 Prozent auf 68,82 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1.043,60 EUR) und BMW (-0,87 Prozent auf 57,14 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.335.090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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