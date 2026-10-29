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Index-Performance im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Der DAX verzeichnete zum Handelsende Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166.55 EUR 8.55 EUR 5.41 %
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Bayer
47.55 EUR 1.35 EUR 2.92 %
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Beiersdorf AG
80.44 EUR 0.16 EUR 0.20 %
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Deutsche Bank AG
31.26 EUR 1.20 EUR 3.99 %
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GEA
68.35 EUR 0.40 EUR 0.59 %
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Merck KGaA
150.35 EUR 4.70 EUR 3.23 %
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QIAGEN N.V.
45.12 EUR 0.22 EUR 0.49 %
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Rheinmetall AG
1,051.60 EUR 44.60 EUR 4.43 %
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SAP SE
208.90 EUR 7.25 EUR 3.60 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.02 EUR 0.98 EUR 1.42 %
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Vonovia SE
15.97 EUR -0.30 EUR -1.81 %
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Indizes
DAX 40
26,039.68 EUR 335.66 EUR 1.31 %
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Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 1,36 Prozent fester bei 26.052,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,078 Prozent fester bei 25.724,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25.704,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25.720,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.106,19 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 3,24 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 25.399,21 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Stand von 25.460,48 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 29.10.2025, einen Wert von 24.124,21 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,17 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell adidas (+ 5,76 Prozent auf 167,15 EUR), Bayer (+ 4,19 Prozent auf 47,96 EUR), Deutsche Bank (+ 3,78 Prozent auf 31,16 EUR), Rheinmetall (+ 3,58 Prozent auf 1.048,20 EUR) und Merck (+ 2,91 Prozent auf 150,30 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Vonovia SE (-3,01 Prozent auf 15,98 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,90 EUR), GEA (-0,44 Prozent auf 68,20 EUR), QIAGEN (-0,11 Prozent auf 45,05 EUR) und Beiersdorf (-0,10 Prozent auf 80,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8.849.402 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,444 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,98 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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