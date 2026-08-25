DAX 26.286 +0,1%ESt50 6.471 +0,2%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,10 -0,6%Nas 26.130 -0,1%Bitcoin 67.234 +0,0%Euro 1,1653 -0,2%Öl 87,5 -1,3%Gold 4.592 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Bewegung

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

Der DAX zeigte sich zum Handelsende wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.05 EUR -0.55 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
40.50 EUR 0.87 EUR 2.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
34.52 EUR 1.16 EUR 3.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
169.20 EUR 7.05 EUR 4.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
365.00 EUR 7.20 EUR 2.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,145.80 EUR 28.40 EUR 2.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
57.48 EUR -0.54 EUR -0.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
180.60 EUR -3.90 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
39.43 EUR -0.41 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
72.50 EUR -1.20 EUR -1.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
26,285.96 EUR 19.82 EUR 0.08 %
News | Analysen

Letztendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26.315,91 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,173 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,041 Prozent auf 26.255,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26.266,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.466,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.196,92 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,861 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 25.099,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bewegte sich der DAX bei 25.184,89 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 24.152,87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,24 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 5,24 Prozent auf 170,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 40,93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,49 Prozent auf 365,70 EUR) und Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1.138,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Siemens Healthineers (-1,11 Prozent auf 39,26 EUR) und RWE (-1,10 Prozent auf 57,50 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 9.730.155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,066 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.