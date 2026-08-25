Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

Index-Bewegung

26.08.26 17:57 Uhr

Der DAX zeigte sich zum Handelsende wenig bewegt.

Letztendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26.315,91 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,173 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,041 Prozent auf 26.255,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26.266,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.466,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.196,92 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,861 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 25.099,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bewegte sich der DAX bei 25.184,89 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 24.152,87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,24 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 5,24 Prozent auf 170,70 EUR), Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 34,63 EUR), Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 40,93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,49 Prozent auf 365,70 EUR) und Rheinmetall (+ 1,84 Prozent auf 1.138,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), adidas (-1,25 Prozent auf 150,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Siemens Healthineers (-1,11 Prozent auf 39,26 EUR) und RWE (-1,10 Prozent auf 57,50 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 9.730.155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,066 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net