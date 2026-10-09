Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

DAX-Kursverlauf

09.10.26 17:57 Uhr

Der DAX machte zum Handelsschluss Gewinne.

Am Freitag steht der DAX via XETRA zum Handelsende 1,19 Prozent im Plus bei 25.102,34 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,086 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,685 Prozent auf 24.976,97 Punkte an der Kurstafel, nach 24.806,97 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25.164,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.955,71 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 0,590 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.576,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25.118,27 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 24.611,25 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 4,34 Prozent auf 23,80 EUR), SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 191,46 EUR), Siemens (+ 2,97 Prozent auf 272,10 EUR), Bayer (+ 2,77 Prozent auf 43,77 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,30 Prozent auf 39,14 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), BASF (-0,17 Prozent auf 51,68 EUR), HOCHTIEF (-0,10 Prozent auf 389,80 EUR), Infineon (-0,07 Prozent auf 58,86 EUR) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 187,70 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.804.778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,551 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net