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Kursverlauf

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Mittwoch zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
175.75 EUR 8.70 EUR 5.21 %
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BMW AG
60.80 EUR 4.00 EUR 7.04 %
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Deutsche Bank AG
32.75 EUR 2.39 EUR 7.87 %
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Deutsche Telekom AG
26.79 EUR 1.06 EUR 4.12 %
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Heidelberg Materials
170.50 EUR 14.20 EUR 9.09 %
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HOCHTIEF AG
368.40 EUR -15.20 EUR -3.96 %
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Infineon AG
51.20 EUR -1.02 EUR -1.95 %
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QIAGEN N.V.
45.30 EUR 0.01 EUR 0.02 %
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Rheinmetall AG
972.50 EUR -32.30 EUR -3.21 %
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SAP SE
213.95 EUR 8.05 EUR 3.91 %
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Scout24
90.50 EUR 5.50 EUR 6.47 %
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Siemens Energy AG
120.66 EUR -9.08 EUR -7.00 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.24 EUR 2.48 EUR 3.61 %
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Vonovia SE
16.96 EUR 0.65 EUR 3.99 %
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Zalando
27.28 EUR 1.97 EUR 7.78 %
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Indizes
DAX 40
26,479.33 EUR 614.71 EUR 2.38 %
News | Analysen

Zum Handelsende verbuchte der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 2,38 Prozent auf 26.479,33 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,155 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,094 Prozent höher bei 25.888,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.864,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26.541,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.876,82 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 2,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25.231,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der DAX noch bei 26.202,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23.949,11 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,91 Prozent zu. Bei 26.618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 9,55 Prozent auf 171,50 EUR), Zalando (+ 8,54 Prozent auf 27,45 EUR), Deutsche Bank (+ 6,88 Prozent auf 32,56 EUR), Scout24 (+ 6,66 Prozent auf 91,25 EUR) und BMW (+ 5,50 Prozent auf 60,98 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), HOCHTIEF (-4,97 Prozent auf 363,60 EUR), Infineon (-4,12 Prozent auf 50,24 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1.003,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,47 Prozent auf 45,23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11.048.027 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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