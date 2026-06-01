Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün

DAX-Marktbericht

Heute geht es für den DAX erneut nach oben.

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,89 Prozent auf 25.225,60 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,074 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,779 Prozent höher bei 25.197,90 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.003,04 Punkten am Vortag.

Bei 25.192,58 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.226,97 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 24.292,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, stand der DAX noch bei 24.638,00 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 23.930,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,80 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25.507,79 Punkte. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 5,10 Prozent auf 84,45 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,11 Prozent auf 53,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,22 Prozent auf 308,50 EUR), Daimler Truck (+ 2,19 Prozent auf 42,06 EUR) und Siemens (+ 2,13 Prozent auf 278,45 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Bayer (-2,76 Prozent auf 34,16 EUR), Rheinmetall (-1,82 Prozent auf 1.185,00 EUR), Hannover Rück (-1,41 Prozent auf 224,20 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 244,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,33 Prozent auf 439,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 528.081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 205,659 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,53 Prozent.

Redaktion finanzen.net