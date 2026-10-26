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MDAX-Performance

Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Der MDAX entwickelt sich derzeit positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.47 EUR 0.04 EUR 2.52 %
Charts | News | Analysen
DEUTZ AG
10.00 EUR 0.27 EUR 2.77 %
Charts | News | Analysen
flatexDEGIRO AG
23.18 EUR 0.88 EUR 3.95 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.86 EUR -0.16 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
K+S AG
12.65 EUR -0.26 EUR -2.01 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.77 EUR 0.06 EUR 0.14 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.43 EUR -0.35 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen
RTL
31.55 EUR 0.05 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Schaeffler AG
5.61 EUR 0.20 EUR 3.70 %
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Siltronic AG
59.00 EUR 2.55 EUR 4.52 %
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Ströer SE & Co. KGaA
37.26 EUR -0.26 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49.84 EUR 0.36 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
13.99 EUR 0.38 EUR 2.83 %
Charts | News | Analysen
TUI AG
6.78 EUR 0.21 EUR 3.17 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
23.74 EUR -0.48 EUR -1.98 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,280.50 EUR 404.19 EUR 1.35 %
News | Analysen

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,43 Prozent stärker bei 30.302,47 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 334,650 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,205 Prozent auf 29.937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29.876,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29.922,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.333,50 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 31.031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der MDAX mit 31.965,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30.291,98 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,19 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Schaeffler (+ 5,38 Prozent auf 5,68 EUR), Siltronic (+ 4,91 Prozent auf 58,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,65 Prozent auf 51,95 EUR), DEUTZ (+ 4,15 Prozent auf 10,05 EUR) und flatexDEGIRO (+ 4,12 Prozent auf 23,26 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil K+S (-2,00 Prozent auf 12,74 EUR), United Internet (-1,41 Prozent auf 23,70 EUR), Ströer SE (-1,28 Prozent auf 37,12 EUR), freenet (-0,87 Prozent auf 22,76 EUR) und RTL (-0,16 Prozent auf 31,35 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.362.522 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,855 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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