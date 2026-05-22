Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX

MDAX-Entwicklung

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag steht der MDAX via XETRA schlussendlich 2,30 Prozent im Plus bei 32.847,18 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 376,659 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,665 Prozent höher bei 32.321,67 Punkten in den Handel, nach 32.108,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32.910,19 Punkte, das Tagestief hingegen 32.321,67 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.249,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.431,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der MDAX auf 29.894,72 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,03 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32.910,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 11,94 Prozent auf 37,60 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,23 Prozent auf 82,50 EUR), AUMOVIO (+ 5,15 Prozent auf 37,80 EUR), TUI (+ 4,88 Prozent auf 6,88 EUR) und thyssenkrupp (+ 4,40 Prozent auf 11,39 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil PUMA SE (-3,23 Prozent auf 27,85 EUR), K+S (-2,24 Prozent auf 14,38 EUR), Nordex (-1,44 Prozent auf 42,50 EUR), IONOS (-1,27 Prozent auf 27,92 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,98 Prozent auf 100,70 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4.812.591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,683 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Aroundtown SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net