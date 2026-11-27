Index-Performance im Fokus

Der LUS-DAX verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Am Freitag legt der LUS-DAX um 15:54 Uhr via XETRA um 0,48 Prozent auf 25.348,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25.287,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.467,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 25.604,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26.367,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 27.11.2025, mit 23.777,00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,18 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 790,30 EUR), Infineon (+ 1,79 Prozent auf 43,12 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,29 EUR), HOCHTIEF (+ 1,25 Prozent auf 340,00 EUR) und Siemens Energy (+ 1,21 Prozent auf 118,42 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-3,30 Prozent auf 32,20 EUR), Beiersdorf (-1,17 Prozent auf 82,56 EUR), adidas (-1,04 Prozent auf 171,95 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 52,34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5.044.062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,306 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net