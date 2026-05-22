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Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

25.05.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone | finanzen.net

Der LUS-DAX notierte am Montag im Plus.

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Am Montag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,68 Prozent fester bei 25.402,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.066,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.444,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.237,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 25.02.2026, einen Stand von 25.219,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 23.591,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3,40 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 6,11 Prozent auf 314,10 EUR), Infineon (+ 4,51 Prozent auf 76,73 EUR), Daimler Truck (+ 4,44 Prozent auf 41,91 EUR), Zalando (+ 4,22 Prozent auf 21,72 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,96 Prozent auf 29,28 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Fresenius SE (-0,88 Prozent auf 38,44 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 57,08 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 51,35 EUR), Symrise (-0,38 Prozent auf 79,70 EUR) und Bayer (-0,26 Prozent auf 38,41 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 4.061.258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,58 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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