Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Aufwind

XETRA-Handel im Blick

26.10.26 15:57 Uhr

Der LUS-DAX macht derzeit Gewinne.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 1,33 Prozent fester bei 25.494,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.506,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.187,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.547,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.068,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 24.204,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,78 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,15 Prozent auf 123,60 EUR), Infineon (+ 3,37 Prozent auf 50,31 EUR), Bayer (+ 3,37 Prozent auf 45,46 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,22 Prozent auf 326,90 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,14 Prozent auf 368,20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 25,04 EUR), Beiersdorf (-1,21 Prozent auf 83,10 EUR), Symrise (-0,98 Prozent auf 101,00 EUR), Heidelberg Materials (-0,51 Prozent auf 147,05 EUR) und Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 313,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3.279.542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net