Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu

XETRA-Handel im Blick

14.10.26 15:57 Uhr

Der LUS-DAX gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Um 15:55 Uhr legt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 25.390,00 Punkte zu.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.282,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.447,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25.505,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 25.040,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 24.286,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,35 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 3,49 Prozent auf 361,30 EUR), Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 982,70 EUR), Merck (+ 2,69 Prozent auf 141,30 EUR), Airbus SE (+ 2,68 Prozent auf 191,42 EUR) und Bayer (+ 2,58 Prozent auf 45,29 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Zalando (-1,72 Prozent auf 23,96 EUR), Siemens Energy (-1,72 Prozent auf 140,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,66 Prozent auf 67,72 EUR), Deutsche Bank (-0,62 Prozent auf 29,66 EUR) und RWE (-0,61 Prozent auf 58,88 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.948.869 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net