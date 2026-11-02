Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags in Grün

Index-Performance im Fokus

02.11.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX gewinnt am Montag an Fahrt.

Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent stärker bei 25.894,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.736,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.955,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 25.715,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 23.945,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 2,57 Prozent auf 51,86 EUR), Fresenius SE (+ 2,12 Prozent auf 48,81 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,96 Prozent auf 153,40 EUR), Symrise (+ 1,85 Prozent auf 94,74 EUR) und Henkel vz (+ 1,42 Prozent auf 81,28 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 49,84 EUR), Daimler Truck (-0,89 Prozent auf 40,18 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,60 EUR) und Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 318,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2.198.749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net