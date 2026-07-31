Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus

Index-Bewegung

03.08.26 15:57 Uhr

Das macht der LUS-DAX am Montag.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,96 Prozent auf 26.054,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25.806,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.055,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 25.820,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24.302,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 23.454,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,06 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.055,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 6,67 Prozent auf 39,32 EUR), SAP SE (+ 5,96 Prozent auf 167,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,34 Prozent auf 28,19 EUR), adidas (+ 5,02 Prozent auf 167,40 EUR) und Zalando (+ 4,03 Prozent auf 29,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2,37 Prozent auf 60,21 EUR), RWE (-2,17 Prozent auf 55,94 EUR), Siemens Energy (-1,89 Prozent auf 144,66 EUR), Bayer (-1,83 Prozent auf 47,17 EUR) und Beiersdorf (-1,36 Prozent auf 79,62 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4.114.099 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215,454 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net