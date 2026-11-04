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Kursverlauf

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
40.21 EUR 2.36 EUR 6.24 %
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Continental AG
68.22 EUR 1.72 EUR 2.59 %
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Deutsche Börse AG
312.70 EUR -0.80 EUR -0.26 %
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Deutsche Telekom AG
26.47 EUR 0.74 EUR 2.88 %
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Heidelberg Materials
172.75 EUR 16.45 EUR 10.52 %
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Henkel KGaA Vz.
82.18 EUR 1.64 EUR 2.04 %
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HOCHTIEF AG
370.60 EUR -13.00 EUR -3.39 %
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Infineon AG
51.93 EUR -0.29 EUR -0.56 %
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QIAGEN N.V.
45.16 EUR -0.12 EUR -0.26 %
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SAP SE
215.15 EUR 9.25 EUR 4.49 %
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Scout24
90.50 EUR 5.50 EUR 6.47 %
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Siemens Energy AG
121.70 EUR -8.04 EUR -6.20 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
71.16 EUR 2.40 EUR 3.49 %
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Vonovia SE
16.90 EUR 0.60 EUR 3.65 %
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Zalando
27.20 EUR 1.89 EUR 7.47 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,500.00 EUR 655.00 EUR 2.53 %
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Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 2,34 Prozent fester bei 26.449,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.482,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.769,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der LUS-DAX 25.280,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26.360,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.884,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 10,12 Prozent auf 172,40 EUR), Zalando (+ 7,24 Prozent auf 27,12 EUR), Scout24 (+ 6,60 Prozent auf 91,20 EUR), Continental (+ 6,07 Prozent auf 71,00 EUR) und Commerzbank (+ 5,98 Prozent auf 40,26 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-4,58 Prozent auf 123,84 EUR), HOCHTIEF (-3,35 Prozent auf 369,80 EUR), Infineon (-1,37 Prozent auf 51,68 EUR), Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 314,50 EUR) und QIAGEN (+ 0,20 Prozent auf 45,11 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4.410.967 Aktien gehandelt. Mit 237,653 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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