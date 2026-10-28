Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Index-Performance im Blick

28.10.26 17:57 Uhr

Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,62 Prozent höher bei 25.762,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.489,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25.762,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, notierte der LUS-DAX bei 25.498,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Stand von 25.517,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24.242,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,87 Prozent. Bei 26.616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3,97 Prozent auf 30,02 EUR), Siemens Energy (+ 3,64 Prozent auf 133,26 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,72) Prozent auf 42,59 EUR), Infineon (+ 1,62 Prozent auf 53,44 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 270,05 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Symrise (-10,24 Prozent auf 89,80 EUR), Zalando (-1,77 Prozent auf 26,09 EUR), Scout24 (-1,50 Prozent auf 81,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,39 Prozent auf 58,00 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1.012,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7.429.784 Aktien gehandelt. Mit 240,645 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net