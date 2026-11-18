LUS-DAX-Performance

Beim LUS-DAX lassen sich derzeit erneut Gewinne beobachten.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,06 Prozent höher bei 26.124,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.134,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.988,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 25.475,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 26.135,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 23.185,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27.000,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,38 Prozent auf 127,98 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 49,54 EUR), Bayer (+ 1,25) Prozent auf 56,84 EUR), Merck (+ 0,86 Prozent auf 152,05 EUR) und Symrise (+ 0,82 Prozent auf 95,74 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 30,43 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,33 Prozent auf 65,42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,93 Prozent auf 39,34 EUR), Heidelberg Materials (-0,87 Prozent auf 175,90 EUR) und Commerzbank (-0,79 Prozent auf 38,75 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 657.759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 240,927 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,39 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net