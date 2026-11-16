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LUS-DAX im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Wenig Veränderung ist heute in Frankfurt zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
57.98 EUR -0.76 EUR -1.29 %
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Daimler Truck
43.22 EUR 0.63 EUR 1.48 %
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Deutsche Telekom AG
26.90 EUR 0.33 EUR 1.24 %
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E.ON SE
19.20 EUR -0.27 EUR -1.41 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.32 EUR 0.78 EUR 1.46 %
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Henkel KGaA Vz.
87.88 EUR 1.26 EUR 1.45 %
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Infineon AG
48.97 EUR -1.41 EUR -2.80 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.70 EUR -0.04 EUR -0.10 %
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MTU Aero Engines AG
348.10 EUR -5.30 EUR -1.50 %
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Rheinmetall AG
792.80 EUR 26.80 EUR 3.50 %
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SAP SE
213.75 EUR 1.05 EUR 0.49 %
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Siemens AG
270.85 EUR -8.90 EUR -3.18 %
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Symrise AG
95.90 EUR -0.96 EUR -0.99 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.80 EUR 0.36 EUR 0.53 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,692.00 EUR -26.00 EUR -0.10 %
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Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,03 Prozent auf 26.727,00 Punkte zu.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 26.697,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.804,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.475,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 26.456,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.849,00 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,67 Prozent auf 793,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,48 Prozent auf 356,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,36 Prozent auf 43,24 EUR), Fresenius SE (+ 1,19 Prozent auf 54,26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens (-2,54 Prozent auf 272,30 EUR), Symrise (-1,87 Prozent auf 95,46 EUR), Brenntag SE (-1,23 Prozent auf 57,94 EUR), EON SE (-1,16 Prozent auf 19,25 EUR) und Infineon (-0,93 Prozent auf 49,41 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.422.444 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 240,984 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:06 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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