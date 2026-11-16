Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

LUS-DAX im Blick

Wenig Veränderung ist heute in Frankfurt zu beobachten.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,03 Prozent auf 26.727,00 Punkte zu.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 26.697,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.804,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.475,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 26.456,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.849,00 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,67 Prozent auf 793,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,48 Prozent auf 356,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,36 Prozent auf 43,24 EUR), Fresenius SE (+ 1,19 Prozent auf 54,26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens (-2,54 Prozent auf 272,30 EUR), Symrise (-1,87 Prozent auf 95,46 EUR), Brenntag SE (-1,23 Prozent auf 57,94 EUR), EON SE (-1,16 Prozent auf 19,25 EUR) und Infineon (-0,93 Prozent auf 49,41 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.422.444 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 240,984 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 5,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net