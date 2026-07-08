DAX 25.118 +0,9%ESt50 6.284 +1,3%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,18 +0,7%Nas 26.111 +0,9%Bitcoin 54.817 +0,6%Euro 1,1443 +0,2%Öl 76,4 -3,9%Gold 4.131 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Der LUS-DAX verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
76.18 EUR -0.74 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
41.76 EUR -0.99 EUR -2.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
252.20 EUR -4.60 EUR -1.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
25.23 EUR -0.28 EUR -1.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
73.29 EUR 2.48 EUR 3.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
501.00 EUR -5.00 EUR -0.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
36.74 EUR 4.39 EUR 13.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,015.80 EUR -48.20 EUR -4.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
271.75 EUR 6.55 EUR 2.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
156.48 EUR 3.38 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
71.60 EUR -1.26 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zalando
26.07 EUR -0.27 EUR -1.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,103.00 EUR 135.00 EUR 0.54 %
News | Analysen

Im LUS-DAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 0,52 Prozent aufwärts auf 25.097,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.125,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.851,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Wert von 24.520,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 23.881,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.620,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,16 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 10,62 Prozent auf 36,67 EUR), Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), Zalando (+ 3,36 Prozent auf 27,05 EUR), Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR) und Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1.013,20 EUR), Deutsche Börse (-1,37 Prozent auf 251,80 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 41,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 499,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.438.315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,506 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.