Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

09.07.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX verzeichnete letztendlich Kursanstiege.

Im LUS-DAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 0,52 Prozent aufwärts auf 25.097,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.125,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.851,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Wert von 24.520,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 23.881,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.620,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,16 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 10,62 Prozent auf 36,67 EUR), Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), Zalando (+ 3,36 Prozent auf 27,05 EUR), Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR) und Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1.013,20 EUR), Deutsche Börse (-1,37 Prozent auf 251,80 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 41,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 499,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.438.315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 205,506 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net