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Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

19.05.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus | finanzen.net

Der Handel in Frankfurt verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen.

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Am Dienstag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 24.383,50 Punkten ab.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24.696,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.231,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.650,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25.007,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.041,00 Punkte.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,743 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR), QIAGEN (+ 4,11 Prozent auf 29,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,99 Prozent auf 1.207,00 EUR), Hannover Rück (+ 2,40 Prozent auf 247,80 EUR) und Merck (+ 2,21 Prozent auf 120,35 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Continental (-3,52 Prozent auf 65,70 EUR), Infineon (-2,55 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (-2,05 Prozent auf 39,11 EUR), Brenntag SE (-1,90 Prozent auf 59,76 EUR) und Heidelberg Materials (-1,52 Prozent auf 168,35 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.442.062 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 197,884 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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