Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus

LUS-DAX im Blick

Der LUS-DAX bleibt auch am dritten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 09:25 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 24.817,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24.871,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24.802,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 23.830,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.711,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23.295,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,02 Prozent zu. Bei 25.509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 186,90 EUR), Zalando (+ 1,72 Prozent auf 24,18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 328,90 EUR), Commerzbank (+ 1,07 Prozent auf 36,69 EUR) und Rheinmetall (+ 1,06 Prozent auf 1.157,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil BMW (-7,30 Prozent auf 62,94 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,13 Prozent auf 47,35 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,28 Prozent auf 87,62 EUR), Brenntag SE (-1,67 Prozent auf 54,14 EUR) und Porsche Automobil (-1,54 Prozent auf 30,72 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BMW-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 807.512 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,078 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net