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Index-Bewegung

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich freundlich

Der MDAX zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
36.05 EUR 1.05 EUR 3.00 %
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flatexDEGIRO AG
26.46 EUR -2.02 EUR -7.09 %
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freenet AG
22.60 EUR -0.48 EUR -2.08 %
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HENSOLDT
78.96 EUR -5.42 EUR -6.42 %
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JENOPTIK AG
42.38 EUR -0.22 EUR -0.52 %
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Knorr-Bremse
98.25 EUR -0.85 EUR -0.86 %
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Lufthansa AG
7.57 EUR 0.01 EUR 0.16 %
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Nordex AG
36.24 EUR -1.08 EUR -2.89 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.24 EUR -0.82 EUR -1.90 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.66 EUR 0.06 EUR 0.24 %
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RENK
36.00 EUR -1.52 EUR -4.04 %
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Sartorius AG St.
214.00 EUR 13.00 EUR 6.47 %
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thyssenkrupp AG
13.92 EUR 0.19 EUR 1.38 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77.60 EUR -2.70 EUR -3.36 %
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TUI AG
6.91 EUR 0.21 EUR 3.10 %
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Indizes
MDAX
30,543.27 EUR 116.29 EUR 0.38 %
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Der MDAX kletterte im XETRA-Handel letztendlich um 0,52 Prozent auf 30.586,04 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 337,554 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,373 Prozent auf 30.540,54 Punkte an der Kurstafel, nach 30.426,98 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 30.760,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.462,86 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32.355,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 33.291,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30.878,03 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,27 Prozent zu Buche. Bei 33.547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AUMOVIO (+ 5,16 Prozent auf 36,65 EUR), JENOPTIK (+ 3,92 Prozent auf 43,96 EUR), Sartorius vz (+ 3,22 Prozent auf 259,70 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,79 Prozent auf 101,30 EUR) und TUI (+ 2,74 Prozent auf 6,91 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil flatexDEGIRO (-7,10 Prozent auf 26,42 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,71 Prozent auf 76,90 EUR), HENSOLDT (-4,46 Prozent auf 78,90 EUR), RENK (-2,98 Prozent auf 36,19 EUR) und Nordex (-2,31 Prozent auf 36,30 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4.459.330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,936 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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