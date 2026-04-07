Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Nachmittag deutlich im Plus

Index-Performance im Blick

Derzeit greifen die Börsianer in Frankfurt beherzt zu.

Am Mittwoch klettert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 5,63 Prozent auf 30.350,14 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 345,888 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 3,62 Prozent auf 29.775,01 Punkte an der Kurstafel, nach 28.733,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30.516,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29.689,00 Punkten.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 4,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 29.482,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.083,03 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 25.571,08 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,03 Prozent. Bei 32.383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 14,69 Prozent auf 44,66 EUR), TUI (+ 13,02 Prozent auf 7,43 EUR), AUTO1 (+ 12,99 Prozent auf 16,53 EUR), Lufthansa (+ 11,52 Prozent auf 8,21 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,58 Prozent auf 39,50 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen K+S (-9,06 Prozent auf 15,66 EUR), LANXESS (-4,42 Prozent auf 17,75 EUR), Evonik (-1,31 Prozent auf 16,61 EUR), IONOS (-0,08 Prozent auf 24,78 EUR) und HENSOLDT (+ 1,06 Prozent auf 81,86 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8.832.728 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36,271 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX verzeichnet die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net