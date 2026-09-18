Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester

MDAX-Performance im Fokus

18.09.26 12:25 Uhr

Derzeit halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,14 Prozent höher bei 31.490,81 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 351,284 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,085 Prozent auf 31.421,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31.448,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31.563,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31.377,99 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,166 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 31.839,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.665,55 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 30.470,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Siltronic (+ 8,97 Prozent auf 75,90 EUR), RENK (+ 4,15 Prozent auf 41,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,75 Prozent auf 88,50 EUR), AIXTRON SE (+ 3,72 Prozent auf 35,43 EUR) und JENOPTIK (+ 2,89 Prozent auf 40,64 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AUMOVIO (-3,20 Prozent auf 36,30 EUR), freenet (-3,03 Prozent auf 24,34 EUR), KION GROUP (-2,87 Prozent auf 40,57 EUR), United Internet (-2,45 Prozent auf 27,04 EUR) und Porsche vz (-1,85 Prozent auf 46,70 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 995.314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,366 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net