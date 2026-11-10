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MDAX-Performance im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Der MDAX knüpft am Dienstag an seine Vortagesgewinne an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
10.24 EUR 0.26 EUR 2.66 %
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Elmos Semiconductor
119.80 EUR -0.60 EUR -0.50 %
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freenet AG
23.58 EUR 0.18 EUR 0.77 %
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JENOPTIK AG
36.18 EUR -1.80 EUR -4.74 %
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KION GROUP AG
35.43 EUR -0.07 EUR -0.20 %
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Lufthansa AG
8.87 EUR 0.20 EUR 2.31 %
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Nemetschek SE
65.45 EUR -0.30 EUR -0.46 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46.15 EUR -0.49 EUR -1.05 %
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Porsche Automobil Holding SE
26.02 EUR -0.03 EUR -0.12 %
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RENK
36.38 EUR 0.33 EUR 0.93 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
46.20 EUR 0.26 EUR 0.57 %
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TAG Immobilien AG
12.02 EUR 0.16 EUR 1.35 %
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thyssenkrupp AG
12.68 EUR 0.28 EUR 2.30 %
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Indizes
MDAX
31,390.56 EUR 317.81 EUR 1.02 %
News | Analysen

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,24 Prozent auf 31.457,95 Punkte zu. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 344,799 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,754 Prozent stärker bei 31.307,02 Punkten, nach 31.072,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31.307,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 31.488,77 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 29.989,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der MDAX mit 32.251,14 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29.141,20 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,54 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,75 Prozent auf 47,66 EUR), RENK (+ 4,05 Prozent auf 37,24 EUR), thyssenkrupp (+ 3,29) Prozent auf 12,73 EUR), DEUTZ (+ 3,04 Prozent auf 10,16 EUR) und KION GROUP (+ 2,95 Prozent auf 36,32 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen JENOPTIK (-3,70 Prozent auf 35,92 EUR), Elmos Semiconductor (-1,16 Prozent auf 119,20 EUR), TAG Immobilien (-0,59 Prozent auf 11,89 EUR), Nemetschek SE (-0,30 Prozent auf 65,40 EUR) und Porsche Automobil (-0,19 Prozent auf 26,08 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 548.343 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,692 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK

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