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Index im Fokus

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags

Der MDAX gewinnt am Montagmittag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
31.45 EUR -0.20 EUR -0.63 %
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Bechtle AG
32.80 EUR -0.56 EUR -1.68 %
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DEUTZ AG
9.76 EUR 0.47 EUR 5.06 %
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Elmos Semiconductor
113.40 EUR 1.80 EUR 1.61 %
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freenet AG
23.36 EUR 0.16 EUR 0.69 %
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HENSOLDT
79.92 EUR 2.32 EUR 2.99 %
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LANXESS AG
12.62 EUR -0.90 EUR -6.66 %
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Lufthansa AG
8.62 EUR 0.29 EUR 3.48 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47.00 EUR 0.66 EUR 1.42 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.96 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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RENK
35.24 EUR 0.68 EUR 1.98 %
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Schaeffler AG
5.46 EUR -0.08 EUR -1.44 %
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Talanx AG
128.90 EUR -0.80 EUR -0.62 %
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thyssenkrupp AG
12.08 EUR -0.12 EUR -1.02 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
80.30 EUR 1.40 EUR 1.77 %
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Indizes
MDAX
30,912.38 EUR 270.15 EUR 0.88 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent stärker bei 30.876,83 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 343,557 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,072 Prozent schwächer bei 30.620,31 Punkten, nach 30.642,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.876,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.560,95 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.989,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 32.407,20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 28.793,94 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,332 Prozent nach. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 4,76 Prozent auf 9,69 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 117,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,92 Prozent auf 79,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,69 Prozent auf 80,30 EUR) und RENK (+ 2,40 Prozent auf 35,02 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUMOVIO (-2,98 Prozent auf 30,90 EUR), LANXESS (-2,52 Prozent auf 12,77 EUR), Bechtle (-1,68 Prozent auf 32,86 EUR), Schaeffler (-0,91 Prozent auf 5,45 EUR) und Talanx (-0,69 Prozent auf 129,00 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.312.703 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,952 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK

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