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MDAX-Kursentwicklung

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX steigt zum Start

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX steigt zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
22.22 EUR -0.44 EUR -1.94 %
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K+S AG
14.65 EUR -0.31 EUR -2.07 %
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Lufthansa AG
7.17 EUR -0.14 EUR -1.94 %
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Nemetschek SE
67.70 EUR 2.35 EUR 3.60 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40.92 EUR -0.46 EUR -1.11 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.14 EUR 0.23 EUR 0.92 %
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RATIONAL AG
577.00 EUR 22.50 EUR 4.06 %
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Salzgitter
48.30 EUR 4.42 EUR 10.07 %
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Siltronic AG
79.00 EUR -1.05 EUR -1.31 %
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thyssenkrupp AG
13.24 EUR 0.24 EUR 1.89 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
74.90 EUR 0.00 EUR -0.66 %
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United Internet AG
23.02 EUR -0.36 EUR -1.54 %
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Indizes
MDAX
30,095.22 EUR 588.39 EUR 1.99 %
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Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,32 Prozent höher bei 29.895,45 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 333,874 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,864 Prozent auf 29.761,69 Punkte an der Kurstafel, nach 29.506,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 29.920,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29.744,36 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,83 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der MDAX mit 32.078,48 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der MDAX noch bei 31.837,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30.921,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 3,50 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 7,40 Prozent auf 47,30 EUR), Nemetschek SE (+ 4,05 Prozent auf 66,85 EUR), RATIONAL (+ 3,59 Prozent auf 577,00 EUR), thyssenkrupp (+ 2,80 Prozent auf 13,20 EUR) und Porsche vz (+ 2,42 Prozent auf 41,95 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-2,23 Prozent auf 22,78 EUR), K+S (-1,80 Prozent auf 14,72 EUR), freenet (-1,25 Prozent auf 22,10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-0,94 Prozent auf 74,10 EUR) und Siltronic (-0,56 Prozent auf 80,05 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 138.473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,886 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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