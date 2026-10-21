Freundlicher Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX

XETRA-Handel im Blick

21.10.26 15:57 Uhr

Der SDAX verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:39 Uhr Gewinne in Höhe von 1,40 Prozent auf 18.437,20 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,298 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,061 Prozent auf 18.172,07 Punkte an der Kurstafel, nach 18.183,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.112,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18.475,53 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.219,97 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 18.361,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.155,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,23 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit MBB SE (+ 6,22 Prozent auf 191,20 EUR), Grand City Properties (+ 6,07 Prozent auf 7,17 EUR), OHB SE (+ 5,90 Prozent auf 206,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,70 Prozent auf 70,50 EUR) und GFT SE (+ 5,41 Prozent auf 29,25 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ASTA Energy Solutions (-1,47 Prozent auf 53,60 EUR), JOST Werke (-1,31 Prozent auf 60,40 EUR), Ottobock (-1,17 Prozent auf 50,50 EUR), Stabilus SE (-1,12 Prozent auf 15,84 EUR) und INDUS (-0,80 Prozent auf 37,40 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.201.037 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,044 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net