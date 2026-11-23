SDAX-Marktbericht

Der SDAX gewinnt derzeit an Wert.

Am Montag geht es im SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1,95 Prozent auf 17.085,93 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 84,363 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,300 Prozent auf 16.808,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16.758,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 16.807,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17.151,27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 18.106,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.564,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 15.750,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,55 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 12,43 Prozent auf 7,78 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 8,51 Prozent auf 42,10 EUR), Basler (+ 7,32 Prozent auf 23,45 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 7,17 Prozent auf 74,00 EUR) und OHB SE (+ 6,05 Prozent auf 182,40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen grenke (-3,32 Prozent auf 10,48 EUR), Südzucker (-1,68 Prozent auf 10,56 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1,40 Prozent auf 31,70 EUR), Mutares (-1,21 Prozent auf 24,45 EUR) und STO SE (-1,20 Prozent auf 99,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 988.624 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,203 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net