Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

SDAX im Fokus

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,49 Prozent fester bei 17.825,15 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,502 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,243 Prozent auf 17.780,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17.737,60 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17.753,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17.920,42 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.198,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der SDAX bei 18.633,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 16.148,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,70 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,41 Prozent auf 48,16 EUR), pbb (+ 4,25 Prozent auf 2,70 EUR), grenke (+ 4,22 Prozent auf 12,36 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,66 Prozent auf 76,40 EUR) und Vincorion (+ 3,21 Prozent auf 15,74 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Medios (-3,86 Prozent auf 10,46 EUR), Dürr (-2,56 Prozent auf 15,98 EUR), SGL Carbon SE (-2,28 Prozent auf 4,72 EUR), CANCOM SE (-1,93 Prozent auf 20,30 EUR) und Stabilus SE (-1,90 Prozent auf 14,42 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die PATRIZIA SE-Aktie aufweisen. 430.199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,213 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net