SDAX-Kursverlauf

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Freitag erneut ins Plus.

Um 09:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,75 Prozent auf 17.369,61 Punkte zu. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,182 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,281 Prozent auf 17.289,15 Punkte an der Kurstafel, nach 17.240,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.289,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.371,93 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 3,34 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, stand der SDAX noch bei 18.373,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.952,55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, lag der SDAX bei 16.540,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,080 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 7,29 Prozent auf 47,38 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,52 Prozent auf 7,64 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5,04 Prozent auf 41,70 EUR), OHB SE (+ 4,32 Prozent auf 200,50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,78 Prozent auf 20,88 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Hypoport SE (-5,40 Prozent auf 76,20 EUR), 1&1 (-1,16 Prozent auf 25,50 EUR), Einhell Germany vz (-1,04 Prozent auf 66,60 EUR), MBB SE (-1,00 Prozent auf 198,00 EUR) und Ottobock (-0,75 Prozent auf 39,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 70.989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,340 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,83 Prozent.

Redaktion Finanzen.net