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Kursverlauf

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

So bewegt sich der SDAX am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR 0.10 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
Befesa
36.45 EUR 3.70 EUR 11.30 %
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Dürr AG
16.64 EUR 0.56 EUR 3.48 %
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Eckert & Ziegler
12.79 EUR -0.19 EUR -1.46 %
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Energiekontor AG
23.05 EUR -0.45 EUR -1.91 %
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EVOTEC SE
2.92 EUR 0.04 EUR 1.32 %
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FRIEDRICH VORWERK
72.90 EUR -0.50 EUR -0.68 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR -0.04 EUR -0.98 %
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JOST Werke AG
58.50 EUR -1.60 EUR -2.66 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.70 EUR 0.30 EUR 0.45 %
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Mutares
28.60 EUR -1.40 EUR -4.67 %
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OHB SE
248.50 EUR 10.00 EUR 4.19 %
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PVA TePla AG
29.78 EUR 0.58 EUR 1.99 %
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tonies
13.68 EUR -0.16 EUR -1.16 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.44 EUR -1.52 EUR -4.91 %
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Indizes
SDAX
18,458.73 EUR 85.67 EUR 0.47 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent stärker bei 18.474,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,211 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,136 Prozent auf 18.397,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18.373,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18.333,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.522,74 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.248,52 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 18.352,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.024,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,44 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Befesa (+ 9,47 Prozent auf 36,40 EUR), OHB SE (+ 7,02 Prozent auf 251,50 EUR), PVA TePla (+ 4,35 Prozent auf 30,68 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,16 Prozent auf 13,53 EUR) und Dürr (+ 3,10 Prozent auf 16,62 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,19 Prozent auf 29,28 EUR), Energiekontor (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,58 Prozent auf 71,80 EUR), JOST Werke (-2,55 Prozent auf 57,30 EUR) und tonies (-2,32 Prozent auf 13,50 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 556.295 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,012 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,51 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG

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