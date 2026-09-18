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SDAX-Performance im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Der SDAX macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.65 EUR -0.15 EUR -0.63 %
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ATOSS Software AG
93.80 EUR 2.80 EUR 3.08 %
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EVOTEC SE
3.07 EUR 0.21 EUR 7.42 %
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GFT SE
26.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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HAMBORNER REIT
4.19 EUR -0.04 EUR -0.95 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
77.60 EUR -0.40 EUR -0.51 %
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LPKF Laser & Electronics AG
12.40 EUR 0.15 EUR 1.22 %
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Mutares
25.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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NORMA Group SE
16.96 EUR -0.06 EUR -0.35 %
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OHB SE
175.60 EUR -2.80 EUR -1.57 %
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PATRIZIA SE
6.85 EUR 0.04 EUR 0.59 %
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PNE AG
7.13 EUR 0.01 EUR 0.14 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
61.75 EUR 1.95 EUR 3.26 %
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Indizes
SDAX
18,327.72 EUR 100.39 EUR 0.55 %
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Um 12:07 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0,56 Prozent auf 18.330,27 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,669 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,087 Prozent höher bei 18.243,25 Punkten, nach 18.227,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.228,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.338,25 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,069 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.425,59 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 18.373,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SDAX mit 16.931,84 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,62 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 6,73 Prozent auf 3,08 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,67 Prozent auf 62,10 EUR), NORMA Group SE (+ 2,45) Prozent auf 17,56 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,44 Prozent auf 12,60 EUR) und ATOSS Software (+ 2,30 Prozent auf 93,50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil OHB SE (-2,05 Prozent auf 172,40 EUR), PNE (-1,79 Prozent auf 7,12 EUR), GFT SE (-1,30 Prozent auf 26,50 EUR), 1&1 (-1,26 Prozent auf 23,50 EUR) und PATRIZIA SE (-1,16 Prozent auf 6,82 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 495.494 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,202 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,23 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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