Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün
Der SDAX zeigte am Abend eine positive Tendenz.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende stieg der SDAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent auf 18.629,20 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,092 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18.613,26 Zählern und damit 0,324 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.553,07 Punkte).
Der SDAX verzeichnete bei 18.704,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.592,75 Einheiten.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,380 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.179,57 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 18.604,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der SDAX bei 17.198,19 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,34 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern verzeichnet.
SDAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell NORMA Group SE (+ 8,19 Prozent auf 20,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6,04 Prozent auf 32,28 EUR), TeamViewer (+ 5,26 Prozent auf 6,81 EUR), Vincorion (+ 4,90 Prozent auf 22,25 EUR) und MLP SE (+ 4,44 Prozent auf 8,23 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Energiekontor (-19,10 Prozent auf 26,05 EUR), HelloFresh (-5,49 Prozent auf 3,15 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,14 Prozent auf 15,05 EUR), secunet Security Networks (-3,56 Prozent auf 189,80 EUR) und EVOTEC SE (-2,87 Prozent auf 3,45 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.270.354 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,403 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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