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Index-Bewegung

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich fester

Für den SDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.10 EUR -0.05 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
34.24 EUR -0.76 EUR -2.17 %
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Deutsche Euroshop AG
16.22 EUR -0.04 EUR -0.25 %
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Douglas AG
8.02 EUR -0.17 EUR -2.08 %
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FRIEDRICH VORWERK
67.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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HelloFresh
2.98 EUR -0.17 EUR -5.41 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mutares
27.05 EUR 0.25 EUR 0.93 %
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OHB SE
202.50 EUR 9.90 EUR 5.14 %
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SAF-HOLLAND SE
21.75 EUR -0.05 EUR -0.23 %
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SCHOTT Pharma
20.55 EUR -1.35 EUR -6.16 %
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Stabilus SE
14.34 EUR -0.02 EUR -0.14 %
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TeamViewer
4.87 EUR -0.18 EUR -3.62 %
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Vincorion
17.90 EUR 0.29 EUR 1.65 %
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Indizes
SDAX
17,994.28 EUR 150.57 EUR 0.84 %
News | Analysen

Am Montag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,66 Prozent höher bei 17.961,31 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 89,361 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,030 Prozent fester bei 17.848,99 Punkten, nach 17.843,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18.058,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.800,17 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 18.098,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.659,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 15.779,45 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,52 Prozent auf 70,75 EUR), Stabilus SE (+ 3,93 Prozent auf 14,80 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,66 Prozent auf 22,65 EUR) und Vincorion (+ 3,45 Prozent auf 18,12 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-5,98 Prozent auf 20,45 EUR), TeamViewer (-4,12 Prozent auf 4,84 EUR), Deutsche Euroshop (-2,91 Prozent auf 16,00 EUR), Douglas (-2,23 Prozent auf 7,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,12 Prozent auf 34,22 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.070.039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,171 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,35 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
04.11.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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