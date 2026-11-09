Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich fester

Index-Bewegung

09.11.26 15:57 Uhr

Für den SDAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,66 Prozent höher bei 17.961,31 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 89,361 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,030 Prozent fester bei 17.848,99 Punkten, nach 17.843,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18.058,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.800,17 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 18.098,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.659,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 15.779,45 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,49 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,52 Prozent auf 70,75 EUR), Stabilus SE (+ 3,93 Prozent auf 14,80 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 3,66 Prozent auf 22,65 EUR) und Vincorion (+ 3,45 Prozent auf 18,12 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-5,98 Prozent auf 20,45 EUR), TeamViewer (-4,12 Prozent auf 4,84 EUR), Deutsche Euroshop (-2,91 Prozent auf 16,00 EUR), Douglas (-2,23 Prozent auf 7,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,12 Prozent auf 34,22 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.070.039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,171 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,35 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net