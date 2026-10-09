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SDAX-Marktbericht

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt am Freitagmittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt am Freitagmittag

Am Freitagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.65 EUR -0.30 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen
Adtran Networks SE
21.80 EUR -0.10 EUR -0.46 %
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GFT SE
26.90 EUR 1.25 EUR 4.87 %
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HAMBORNER REIT
4.05 EUR 0.05 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.52 EUR -0.02 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
init innovation in traffic systems SE
43.15 EUR -0.10 EUR -0.23 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
69.10 EUR 0.70 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
14.25 EUR -0.40 EUR -2.73 %
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Mutares
24.40 EUR -0.45 EUR -1.81 %
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Nagarro SE
77.95 EUR 0.25 EUR 0.32 %
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SCHOTT Pharma
24.00 EUR -0.90 EUR -3.61 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
57.70 EUR -0.65 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.36 EUR 0.62 EUR 5.28 %
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TeamViewer
6.65 EUR 0.00 EUR -0.08 %
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Indizes
SDAX
18,133.84 EUR 311.03 EUR 1.75 %
News | Analysen

Am Freitag geht es im SDAX um 12:07 Uhr via XETRA um 1,74 Prozent auf 18.132,55 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,569 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,506 Prozent fester bei 17.912,94 Punkten, nach 17.822,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.152,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17.912,94 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,647 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 18.560,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der SDAX noch bei 18.074,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17.561,34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,48 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. 15.733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 5,26 Prozent auf 27,00 EUR), Südzucker (+ 4,73 Prozent auf 12,40 EUR), HelloFresh (+ 4,65 Prozent auf 2,63 EUR), TeamViewer (+ 4,31 Prozent auf 6,90 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 4,27 Prozent auf 14,65 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen SCHOTT Pharma (-4,67 Prozent auf 23,50 EUR), SMA Solar (-0,95 Prozent auf 57,40 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0,35 Prozent auf 43,15 EUR), Nagarro SE (-0,32 Prozent auf 78,00 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 21,80 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 698.115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,220 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,54 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG

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