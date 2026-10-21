Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX steigt am Mittwochmittag

SDAX im Fokus

21.10.26 12:26 Uhr

Der SDAX performt heute positiv.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA 0,95 Prozent höher bei 18.355,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,298 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,061 Prozent leichter bei 18.172,07 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18.183,22 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18.368,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.112,18 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,953 Prozent nach oben. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 18.219,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der SDAX auf 18.361,84 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der SDAX bei 17.155,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,76 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 9,52 Prozent auf 73,05 EUR), OHB SE (+ 6,41 Prozent auf 207,50 EUR), Grand City Properties (+ 5,77 Prozent auf 7,15 EUR), MBB SE (+ 5,56 Prozent auf 190,00 EUR) und GFT SE (+ 4,50 Prozent auf 29,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Ottobock (-1,57 Prozent auf 50,30 EUR), Stabilus SE (-1,50 Prozent auf 15,78 EUR), Jungheinrich (-1,26 Prozent auf 21,96 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,10 Prozent auf 53,80 EUR) und INDUS (-1,06 Prozent auf 37,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 610.838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,044 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,64 zu Buche schlagen. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net