Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

SDAX-Performance

27.10.26 15:57 Uhr

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:39 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent fester bei 18.376,94 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 90,300 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,205 Prozent auf 18.295,17 Punkte an der Kurstafel, nach 18.332,77 Punkten am Vortag.

Bei 18.245,29 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18.376,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 18.124,50 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 18.276,38 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 17.310,95 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,88 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,67 Prozent auf 30,54 EUR), OHB SE (+ 3,78 Prozent auf 233,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,27 Prozent auf 78,75 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,21 Prozent auf 11,55 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,07 Prozent auf 2,86 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-5,74 Prozent auf 21,35 EUR), JOST Werke (-2,16 Prozent auf 59,00 EUR), HelloFresh (-2,00 Prozent auf 2,88 EUR), MLP SE (-1,95 Prozent auf 11,04 EUR) und Südzucker (-1,78 Prozent auf 11,04 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 374.341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,991 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 2,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8,59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net