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Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20.40 EUR -0.30 EUR -1.45 %
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Basler AG
28.85 EUR -0.55 EUR -1.87 %
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Carl Zeiss Meditec AG
28.56 EUR -0.02 EUR -0.07 %
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EVOTEC SE
3.51 EUR -0.29 EUR -7.58 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.36 EUR 0.00 EUR 0.37 %
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HORNBACH Holding
75.70 EUR 0.30 EUR 0.40 %
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Hypoport SE
89.10 EUR 7.55 EUR 9.26 %
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Mutares
27.10 EUR 0.55 EUR 2.07 %
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Ottobock
53.40 EUR 4.35 EUR 8.87 %
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PVA TePla AG
39.66 EUR 1.68 EUR 4.42 %
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SMA Solar AG
62.00 EUR -1.55 EUR -2.44 %
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Vincorion
18.17 EUR -1.35 EUR -6.92 %
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Vossloh AG
58.45 EUR -0.40 EUR -0.68 %
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Indizes
SDAX
18,262.13 EUR 82.56 EUR 0.45 %
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Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,44 Prozent höher bei 18.258,71 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,398 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,099 Prozent auf 18.161,52 Punkte an der Kurstafel, nach 18.179,57 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.307,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.074,28 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,17 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.534,14 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17.823,62 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, notierte der SDAX bei 17.955,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,20 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Ottobock (+ 8,03 Prozent auf 53,80 EUR), Hypoport SE (+ 4,39 Prozent auf 89,15 EUR), PVA TePla (+ 3,82 Prozent auf 39,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,02 Prozent auf 29,34 EUR) und HORNBACH (+ 3,01 Prozent auf 78,70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Basler (-7,93 Prozent auf 26,70 EUR), EVOTEC SE (-6,51 Prozent auf 3,51 EUR), Vincorion (-5,84 Prozent auf 18,07 EUR), SMA Solar (-4,83 Prozent auf 62,05 EUR) und Vossloh (-1,93 Prozent auf 58,55 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.409.216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 3,698 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,83 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets