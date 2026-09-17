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Index im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker

So bewegt sich der SDAX am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.80 EUR 0.45 EUR 1.93 %
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Deutsche Euroshop AG
17.56 EUR 0.08 EUR 0.46 %
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FRIEDRICH VORWERK
68.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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HAMBORNER REIT
4.20 EUR 0.00 EUR -0.12 %
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HORNBACH Holding
83.60 EUR 2.30 EUR 2.83 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
76.10 EUR -0.60 EUR -0.78 %
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LPKF Laser & Electronics AG
12.25 EUR 0.25 EUR 2.08 %
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Mutares
25.70 EUR 0.10 EUR 0.39 %
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OHB SE
174.20 EUR 0.60 EUR 0.35 %
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PNE AG
7.12 EUR -0.13 EUR -1.79 %
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PVA TePla AG
29.38 EUR 0.80 EUR 2.80 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
55.70 EUR 2.85 EUR 5.39 %
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STO SE & Co. KGaA
102.00 EUR 3.30 EUR 3.34 %
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Wacker Neuson SE
24.50 EUR 0.45 EUR 1.87 %
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Indizes
SDAX
18,239.67 EUR 72.72 EUR 0.4 %
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Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:09 Uhr um 0,48 Prozent fester bei 18.253,93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91,489 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,339 Prozent stärker bei 18.228,58 Punkten in den Handel, nach 18.166,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18.221,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.253,93 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,485 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.486,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SDAX 18.475,26 Punkte auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 16.702,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,18 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,15 Prozent auf 55,70 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,29 Prozent auf 24,60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,07 Prozent auf 12,30 EUR), OHB SE (+ 1,81 Prozent auf 180,20 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 1,69 Prozent auf 18,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil PNE (-1,81 Prozent auf 7,04 EUR), HORNBACH (-1,19 Prozent auf 83,00 EUR), STO SE (-1,18 Prozent auf 100,80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,10 Prozent auf 67,25 EUR) und PVA TePla (-0,48 Prozent auf 29,32 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wacker Neuson SE-Aktie. 25.430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,185 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,25 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
03.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG

Information

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