DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.615 -1,9%Euro 1,1236 -0,2%Öl 101,4 +0,9%Gold 4.148 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
MDAX aktuell

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Der MDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
36.05 EUR 1.05 EUR 3.00 %
Charts | News | Analysen
flatexDEGIRO AG
26.46 EUR -2.02 EUR -7.09 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.60 EUR -0.48 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen
FUCHS SE VZ
42.54 EUR -0.08 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
78.96 EUR -5.42 EUR -6.42 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
42.38 EUR -0.22 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Lufthansa AG
7.57 EUR 0.01 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Nordex AG
36.24 EUR -1.08 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.24 EUR -0.82 EUR -1.90 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
24.66 EUR 0.06 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
RENK
36.00 EUR -1.52 EUR -4.04 %
Charts | News | Analysen
Sartorius AG St.
214.00 EUR 13.00 EUR 6.47 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
13.92 EUR 0.19 EUR 1.38 %
Charts | News | Analysen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77.60 EUR -2.70 EUR -3.36 %
Charts | News | Analysen
TUI AG
6.91 EUR 0.21 EUR 3.10 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,543.27 EUR 116.29 EUR 0.38 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 30.603,76 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 337,554 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,373 Prozent stärker bei 30.540,54 Punkten, nach 30.426,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.462,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.760,49 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.355,32 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 33.291,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der MDAX auf 30.878,03 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,21 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 7,27 Prozent auf 269,90 EUR), JENOPTIK (+ 3,03 Prozent auf 43,58 EUR), AUMOVIO (+ 3,01 Prozent auf 35,90 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,82 Prozent auf 43,78 EUR) und TUI (+ 2,68 Prozent auf 6,91 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-5,91 Prozent auf 26,76 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,09 Prozent auf 77,40 EUR), HENSOLDT (-3,27 Prozent auf 79,88 EUR), RENK (-2,69 Prozent auf 36,29 EUR) und Nordex (-2,31 Prozent auf 36,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.837.931 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,936 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.