Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

MDAX aktuell

06.10.26 15:57 Uhr

Der MDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 30.603,76 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 337,554 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,373 Prozent stärker bei 30.540,54 Punkten, nach 30.426,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.462,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.760,49 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.355,32 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 33.291,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der MDAX auf 30.878,03 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,21 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 7,27 Prozent auf 269,90 EUR), JENOPTIK (+ 3,03 Prozent auf 43,58 EUR), AUMOVIO (+ 3,01 Prozent auf 35,90 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,82 Prozent auf 43,78 EUR) und TUI (+ 2,68 Prozent auf 6,91 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-5,91 Prozent auf 26,76 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,09 Prozent auf 77,40 EUR), HENSOLDT (-3,27 Prozent auf 79,88 EUR), RENK (-2,69 Prozent auf 36,29 EUR) und Nordex (-2,31 Prozent auf 36,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.837.931 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,936 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net