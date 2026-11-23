LUS-DAX-Performance im Blick

Für den LUS-DAX geht es am Montag aufwärts.

Am Montag klettert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 1,23 Prozent auf 25.024,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.838,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.055,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.150,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.111,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23.232,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,98 Prozent auf 721,00 EUR), Infineon (+ 3,95 Prozent auf 47,24 EUR), Siemens Energy (+ 3,79 Prozent auf 122,80 EUR), HOCHTIEF (+ 2,84 Prozent auf 347,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,35 Prozent auf 29,82 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2,14 Prozent auf 52,22 EUR), Deutsche Börse (-1,84 Prozent auf 309,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,99 Prozent auf 62,00 EUR), BMW (-0,94 Prozent auf 52,96 EUR) und Deutsche Telekom (-0,61 Prozent auf 26,18 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.822.181 Aktien gehandelt. Mit 207,374 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,82 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,96 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net