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Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

08.04.26 15:57 Uhr
Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags | finanzen.net

Das macht der LUS-DAX am Nachmittag.

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Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:53 Uhr via XETRA 3,54 Prozent stärker bei 24.050,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24.244,00 Punkte, das Tagestief hingegen 23.228,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 23.656,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.197,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 19.645,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,10 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 11,38 Prozent auf 42,62 EUR), Siemens Energy (+ 11,37 Prozent auf 164,54 EUR), Siemens (+ 10,26 Prozent auf 231,55 EUR), Commerzbank (+ 9,91 Prozent auf 34,60 EUR) und Heidelberg Materials (+ 9,54 Prozent auf 186,60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Deutsche Börse (-2,07 Prozent auf 251,20 EUR), RWE (-1,12 Prozent auf 58,02 EUR), Brenntag SE (-1,01 Prozent auf 56,98 EUR), BASF (-0,79 Prozent auf 51,52 EUR) und EON SE (-0,69 Prozent auf 19,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.938.278 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 173,849 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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